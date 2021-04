Duas pessoas morreram em acidente com carro da Tesla sem condutor

O acidente aconteceu a norte de Houston, no Texas, e as autoridades acreditam que ninguém seguia no lugar do condutor.

Dois homens morreram depois de um veículo da Tesla ter embatido contra uma árvore na noite de sábado perto de Houston, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, pensa-se que ninguém ocupava o lugar do condutor.

O automóvel, um Tesla Model S de 2019, viajava a elevada velocidade quando falhou ao fazer uma curva e se despistou da auto-estrada, embatendo numa árvore e incendiando-se, avançou a estação de televisão local Khou-TV. “Não havia ninguém no lugar do condutor”, afirmou a sargento Cinthya Umanzor, da polícia local.

Depois de o fogo ter sido apagado, as autoridades identificaram dois ocupantes dentro do veículo, um deles no lugar do passageiro à frente e outro no banco de trás. As vítimas tinham nascido no ano de 1962 e 1951.

A Tesla e a administração responsável pelo controlo e segurança das auto-estradas dos Estados Unidos ainda não reagiram ao sucedido.

O acidente acontece numa altura em que cresce o escrutínio em torno dos veículos que se conduzem sozinhos e, em concreto, do sistema automatizado de condução da Tesla, após terem sido registados alguns acidentes com carros destes.

A agência norte-americana que regula a segurança automóvel afirmou em Março que tinha aberto 27 investigações a acidentes com veículos da Tesla – pelo menos três destes acidentes aconteceram recentemente.

O CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou em Janeiro que espera ter uma grande margem de lucro com o seu software de condução automática, dizendo estar “muito confiante de que o carro será capaz de se conduzir sozinho com fiabilidade” este ano.