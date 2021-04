Portugal regista uma morte por covid-19, o valor mais baixo desde 30 de Agosto. R(t) baixa para 1

Portugal registou mais uma morte por covid-19, o valor mais baixo desde 30 de Agosto, e 220 novos casos de infecção. Há mais 26 pessoas internadas em enfermaria (num total de 454) e mais três internadas em unidades de cuidados intensivos (num total de 112 pessoas); houve 547 pessoas que recuperaram no último dia.

A morte por covid-19 que consta deste boletim epidemiológico foi registada nos Açores e trata-se de uma mulher com mais de 80 anos​. Não houve mortes por covid-19 em Portugal continental e na Madeira no último dia.

O índice de transmissibilidade baixou para 1, tanto no continente como a nível nacional. Já a incidência mantém-se quase nos mesmos valores: 71,8 casos por cada 100 mil habitantes a nível nacional e, olhando-se apenas para o continente, 68,1 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. O último balanço do valor do R(t) (índice de transmissibilidade), divulgado na sexta-feira, indicava que se encontrava em 1,05 a nível nacional e 1,04 em Portugal continental. Quanto à incidência nacional, registava 71,6 casos de infecção por 100 mil habitantes (68 casos se olharmos para os dados apenas relativos a Portugal continental).

Os dados foram divulgados esta segunda-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e dizem respeito ao que foi registado durante todo o dia de domingo.

A maior parte dos casos foi registada na região Norte (97), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (56 casos); no Centro houve 24 infecções; na Madeira foram registadas 15 infecções; nos Açores 14 casos; no Alentejo há registo de nove casos diários; e o Algarve registou cinco novas infecções.

Ao todo, há 25.059 casos activos no país. Desde o início da pandemia, foram confirmados mais de 831 mil casos de infecção e, desses, 16.946 pessoas morreram. Mais de 789 mil pessoas tiveram “alta” da infecção. A taxa de letalidade da covid-19 em Portugal é de 2%.

A terceira fase do desconfinamento arrancou esta segunda-feira em Portugal continental – excepto em quatro concelhos que recuam nas medidas e seis que se mantêm com as medidas da segunda fase. Os alunos do ensino secundário e superior puderam regressar nesta segunda-feira às aulas presenciais. Quanto ao comércio, reabriram os centros comerciais, restaurantes (num limite de quatro pessoas por mesa no interior), lojas, cinemas e outras actividades culturais.

No dia anterior, Portugal tinha registado três mortes por covid-19 e 441 casos de infecção, tendo havido um aumento das pessoas internadas tanto em enfermaria como nas unidades de cuidados intensivos.