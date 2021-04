PS é o partido hegemónico nas autarquias

As conclusões preliminares do estudo afirma que o PS governou 72% dos espaços urbanos durante pelo menos 12 anos ou mesmo mais de 24 anos.

“O PS é hoje o único partido com uma expressão autárquica verdadeiramente nacional, disputando a hegemonia do poder local”, segundo a sinopse das conclusões preliminares do “Inventário crítico das marcas do Partido Socialista no poder local”, coordenado por Raul Lopes, investigador e professor do Iscte (Instituto Universitário de Lisboa), a que o PÚBLICO teve acesso.