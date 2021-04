Censos, a mais fiel “fotografia” de Portugal

Os portugueses já estão a receber em suas casas a carta do INE com todas explicações de como responder aos Censos 2021, que este ano privilegiarão o preenchimento do inquérito pela Internet. As respostas podem ser dadas a partir desta segunda-feira e o prazo termina a 3 de Maio, embora seja alargado para as respostas presenciais. Participar é obrigatório por lei. Saiba tudo.