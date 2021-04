Catarina Martins quer plano ferroviário acompanhado de instrumentos financeiros

Coordenadora bloquista avisa que a par da modernização e da reabertura de ligações ferroviárias, é necessário acabar com as viagens aéreas entre cidades que distam 600 quilómetros entre si para os passageiros optarem pelo comboio.

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defende a necessidade de se associarem instrumentos financeiros ao plano ferroviário nacional para se ter a certeza de que Portugal tem comboios. “Para além de apresentar o plano ferroviário nacional, é preciso que ao plano se associem instrumentos financeiros para termos a certeza de que existe e de que temos mesmo comboios em Portugal, que é aquilo que precisamos mais”, afirmou Catarina Martins, no Porto, nesta segunda-feira.