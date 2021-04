Homem suspeito de ser caçador furtivo morre pisado por manada de elefantes na África do Sul

Alegado caçador furtivo morreu no parque Kruger, na África do Sul. O grupo de caçadores tinha sido avistado e perseguido pelos guardas-florestais no sábado. Ao que tudo indica, os homens estavam a caçar rinocerontes na reserva natural.

Um alegado caçador furtivo morreu no fim-de-semana no parque Kruger, da África do Sul, pisado por uma manada de elefantes enquanto tentava fugir dos guardas-florestais com dois dos seus cúmplices, anunciou esta segunda-feira o departamento de parques (SanPark).

O corpo de um homem “espezinhado” foi descoberto no domingo, disse o porta-voz de SanPark, Isaac Phaahla, citado pela agência de notícias France-Presse. No sábado, os guardas florestais do parque nacional avistaram homens suspeitos de serem caçadores furtivos e perseguiram-nos.

“A pessoa morta e os seus cúmplices estavam a fugir dos guardas-florestais quando encontraram uma manada de elefantes reprodutores”, disseram as autoridades do parque em comunicado.

Na fuga, os homens “largaram um machado e um saco contendo provisões”, acrescentou o SanPark na nota. Phaahla disse que os homens estavam provavelmente a caçar rinocerontes no parque natural, reserva protegida.

Os guardas conseguiram prender um membro do trio. O terceiro suspeito, que ainda está a ser procurado, foi alegadamente alvejado num olho. Além disso, foi também encontrada uma espingarda. A polícia já avançou com uma investigação.

A África do Sul, lar de quase 80% da população mundial de rinocerontes, viu o número de animais mortos diminuir pelo sexto ano consecutivo.

Mas os caçadores furtivos, respondendo à grande procura de chifres de rinocerontes na Ásia, onde são utilizados pelas suas alegadas virtudes na medicina tradicional ou como afrodisíacos, continuam as suas incursões e ataques.