Santos Silva defende “urgência” de missão europeia para formação e treino militar das forças moçambicanas

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, apelou esta segunda-feira à “rapidez” e “urgência” do lançamento de uma missão não executiva da União Europeia dirigida à formação e treino militar das forças especiais que enfrentam a insurreição islamista na província de Cabo Delgado, em Moçambique.

No final da reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros da UE, que decorreu por videoconferência, o governante português, que liderou uma missão política a Maputo enquanto delegado do alto representante para a Politica Externa da UE, falou na “necessidade de traduzir os compromissos assumidos na acção concreta” e de “pôr no terreno uma missão de apoio” com a maior celeridade possível: “em poucas semanas” em vez de “muitos meses”, como habitualmente acontece em casos semelhantes, comparou.

Segundo lembrou Santos Silva, o Governo de Maputo já indicou a Bruxelas o seu interesse em que “o reforço da cooperação multilateral na área da paz e segurança se materializasse em operações de formação e treino militar”. “A bola está agora do lado da UE”, afirmou. “Quanto mais tarde intervirmos, mais forte ficará o terrorismo”, avisou.

Os embaixadores do Comité Político e de Segurança já alcançaram um acordo para a definição do quadro político para a realização dessa missão europeia em Moçambique, e o assunto encontra-se agora em avaliação nos grupos técnicos do Conselho da UE. “Não está em questão a presença de tropas estrangeiras para o combate às forças terroristas, mas uma missão não executiva”, precisou Santos Silva.