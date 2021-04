Pedro Marques: “Quando se dá um passo na transição verde também se tem de pensar nas consequências para as pessoas e regiões”

Neste episódio do Agenda Europa, o eurodeputado Pedro Marques fala sobre o fundo para uma transição justa (FTJ) que pretende compensar trabalhadores e regiões dependentes de indústrias fósseis.

A cada episódio do Agenda Europa, ouvimos novas vozes sobre o que esperam ver no topo da agenda europeia. Esta semana, falamos com a estudante de relações internacionais na Universidade do Porto Débora Magalhães.

