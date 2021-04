PSD e CDU contestam linha de metrobus que deixa Campo Alegre de fora

A nova linha de BRT (Bus Rapid Transit), que vai ligar a Praça do Império à Boavista com sete novas paragens e rebatimento na estação Casa da Música, foi alvo de discórdia entre as várias forças políticas na reunião camarária desta segunda-feira, concretamente por deixar de fora a faixa do Campo Alegre e as zonas habitacionais daquele eixo. Esta oferta suplementar, situada algures entre um double decker [autocarro de dois pisos] ou um autocarro articulado, e um veículo de metro, foi inicialmente pensada para abranger aquela área, mas constrangimentos de natureza construtiva e infra-estrutural levaram a que o metrobus fosse deslocado para a Boavista, o “canal natural” para “servir a zona ocidental do Porto com intensidade”, justificou Tiago Braga, presidente da Metro do Porto, em entrevista ao PÚBLICO. O BRT deverá percorrer a Avenida da Boavista até Praça do Império via Marechal Gomes da Costa, deitando por terra a linha pensada para o Campo Alegre.