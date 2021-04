Incêndio em edifício de Paço de Arcos mobiliza 60 operacionais

Um incêndio deflagrou esta tarde num edifício multi-serviços em Paço de Arcos, em Oeiras. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa o alerta foi dado às 16h59 e, por volta das 18h, o incêndio continuava activo.

Foram mobilizados para o local 18 veículos e 61 operacionais. A mesma fonte do CDOS avança que o edifício, localizado na Quinta da Fonte, tinha vários serviços a funcionar no interior. Não é possível avançar, para já, se existiam pessoas dentro do edifício.