Criança de seis anos morre em queda de sétimo andar na Póvoa de Santa Iria

Um menino com seis anos morreu, ao final da tarde de domingo, devido às lesões que sofreu na sequência da queda de uma janela das traseiras do sétimo andar do prédio em que vivia na Póvoa de Santa Iria. A criança estava em casa com a mãe e com uma irmã mais nova e não são conhecidas as condições em que chegou à janela.

A queda de mais de 30 metros para o parque de estacionamento das traseiras do prédio (situado na Avenida Vicente Afonso Valente) foi fatal e os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria (BVPSI) encontraram o menino já em situação de paragem cardio-respiratória.

António Carvalho, comandante da corporação, disse, ao PÚBLICO, que o alerta chegou aos Bombeiros cerca das 18h41. “Quando chegámos ao local, a criança estava em paragem cardio-respiratória, fizemos tudo o que era possível para a sua reanimação, foi accionada também a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Vila Franca de Xira e, depois de mais de uma hora a tentar recuperar o menino, o óbito foi declarado no local”, explicou o responsável operacional dos BVPSI, frisando que uma situação deste tipo suscita sempre grande consternação e que foi, também, accionada uma equipa de psicólogos do INEM para dar apoio à família. “Não sabemos se a criança sofreu outro tipo de lesões, mas caiu no chão e o embate foi muito forte”, salientou ainda António Carvalho, frisando que a PSP local tomou conta da ocorrência e vai investigar os contornos do sucedido.

A primeira pessoa a chegar ao local terá sido um antigo bombeiro, que deu o alerta e procurou auxiliar a criança.