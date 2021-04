O que usou a família real no funeral do príncipe Filipe?

Kate Middleton roubou atenções no funeral do príncipe Filipe com um colar de pérolas da rainha, usado também pela sogra, a princesa Diana. Já a rainha Isabel II usou um dos mais vistosos alfinetes de peito da sua colecção. O que vestiram os membros da família real para a recatada despedida do príncipe Filipe, no passado sábado, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor?

A duquesa de Cambridge já desempenha funções na família real britânica há mais de dez anos, desde que casou com o príncipe William, mas este foi o primeiro funeral real a que assistiu. O duque de Cambridge, segundo na linha de sucessão ao trono, prestou tributo ao príncipe Filipe numa nota partilhada pelo Palácio de Kensington, em que revelava o carinho que o avô tinha por Kate: “Vou estar sempre grato por eu e a minha mulher termos tido tantos anos para conhecer o meu avô e pelo carinho que ele sempre demonstrou por ela”.

Kate Middleton e o príncipe William estavam entre os 30 membros da família presentes no recatado funeral do marido de Isabel II. A escolha de acessórios da duquesa de Cambridge não foi ao acaso — usou uns brincos e colar de pérolas com diamantes da rainha Isabel II. Os brincos foram oferecidos à então princesa, por ocasião do casamento com Filipe Mountbatten, em 1947. O colar de pérolas — desenhado por Garrard e oferecido pelo governo japonês — também pertence à colecção de jóias da rainha, que o usou em variadas ocasiões, incluindo numa visita de estado ao Bangladesh, em 1983 e no 70.º aniversário de Margaret Thatcher em 1995. Na escolha de coordenado, a duquesa optou por reutilizar um vestido-casaco preto do designer Roland Mouret, com um laço assimétrico.

Mas Kate Middleton não foi a primeira pessoa a quem a rainha emprestou o vistoso colar de pérolas. Em 1982, apenas um ano depois do casamento com o príncipe Carlos, Diana usou o mesmo colar para um encontro com a rainha Beatriz da Holanda no Palácio de Hampton Court. Nessa mesma noite, a chamada “princesa do povo” usou também uma tiara da rainha Maria I de Inglaterra.

A escolha da duquesa de Cambridge foi simultaneamente uma homenagem à falecida sogra e à rainha Isabel II. As pérolas têm um valor simbólico, desde o tempo dos romanos são associadas ao luto e às lágrimas. No Reino Unido, a tradição das pérolas recua até à rainha Vitória. Depois da morte do príncipe Alberto, a monarca não voltaria a usar cor, uma regra que também se estendia aos acessórios. A partir de 1861 até à sua morte, em 1901, só usaria diamantes e pérolas.

Isabel II usou pérolas em vários funerais reais — no funeral do pai, o rei Jorge VI; no da sua mãe; no da irmã, princesa Margarida; e também no da princesa Diana —, mantendo a tradição. A princesa Diana também respeitava a tradição e no funeral de Gianni Versace, seu amigo, usou um colar de pérolas; assim como na cerimónia fúnebre de Grace do Mónaco, optou por um colar em diamantes.

E o que usou a rainha?

A rainha Isabel II vestiu um discreto conjunto preto com uma máscara negra para se despedir do companheiro de uma vida. A imagem da rainha sozinha a assistir à entrada do caixão do marido no Jazigo Real, terá a solidariedade de muitos britânicos e não só.

No funeral do príncipe, a monarca escolheu utilizar um dos maiores alfinetes de peito da sua colecção. Isabel II é conhecida por usar pregadeiras em múltiplas ocasiões e esta parece não ter sido excepção. O acessório em diamantes pertence à colecção que era da sua avó, a rainha Maria, e contém certamente algumas memórias — Isabel II usou-o frequentemente nos primeiros anos do seu reinado, em eventos com o marido. À semelhança de Kate Middleton e Zara Tindall, a rainha também optou por um colar de pérolas.

O alfinete Richmond foi oferecido por aquela cidade à rainha Maria em 1893, como presente de casamento. Fabricado pela Hunt e Raskell, a pregadeira é feito em diamantes e tem duas pérolas — uma maior ao centro e outra que é removível. A avó de Isabel II terá usado o acessório na sua lua-de-mel.

E a restante família?

Os restantes membros da família real britânica optaram por conjuntos sóbrios, em preto. As princesas Eugenie e Beatrice, filhas do príncipe André, usaram casacos pretos elegantes, completados com toucados. A condessa de Wessex, Sofia, mulher do príncipe Eduardo, usou também um casaco-vestido até ao tornozelo, da designer Suzannah London. Já a duquesa de Cornualha, Camila, destacou-se com um vistoso chapéu preto e uma pregadeira, oferecido pelo próprio príncipe Filipe, no ano passado.

Recorde-se que terá sido por causa de Harry (e também do tio, André, associado ao escândalo Epstein) que nenhum dos participantes, ao contrário da tradição, vestiu uniformes militares, uma forma que a monarca terá encontrado para evitar o debate sobre o facto de o duque de Sussex, que cumpriu duas missões no Afeganistão, não poder usar a farda após Isabel II lhe ter exigido que devolvesse os títulos militares honorários, no rescaldo do seu afastamento dos deveres reais.​

Na galeria de imagens em cima, veja o que vestiram os membros da família real para o funeral do príncipe Filipe.