Salmão fumado, quinoa e manga são apenas alguns dos ingredientes desta receita sugerida pelo chef Fábio Alves, do restaurante Suba, no hotel Verride Palácio Santa Catarina, em Lisboa. Enquanto prepara os novos menus para a reabertura do restaurante, o cozinheiro partilha uma receita de sabores frescos de Primavera.

Salmão

Ingredientes:

100g de salmão fumado

30g de queijo creme

3g de cebolinho

pimenta q.b.

Preparação:

1. Dispor as lâminas do salmão sobre película aderente e, com um saco pasteleiro, colocar o queijo creme previamente envolvido com o cebolinho.

2. Enrolar o preparado e deixar repousar no frio para o rolo ficar mais consistente.

Vinagrete

Ingredientes:

50g de maracujá

75g de azeite

15g de vinagre de cidra

10g de chalota picada

sal e pimenta q.b.

Preparação:

1. Bater bem o azeite e o vinagre até eles estarem bem ligados, adicionar a polpa do maracujá e a chalota, e envolver e rectificar de temperos.

Quinoa

Ingredientes:

50g de quinoa

10g de alho

3g de salsa

azeite, sal e pimenta q.b.

Preparação:

1. Cozinhar a quinoa em água abundante, com o alho esmagado e a salsa, entre 5 a 7 minutos.

2. Esfriar, e em seguida dar uma breve salteadela numa frigideira com o azeite bem quente e, por fim, colocar um pouco das sementes do maracujá do vinagrete.

Abacate

Ingredientes:

50g de abacate

10g de sumo de limão

3g de azeite

sal e pimenta q.b.

Preparação:

1. Juntar todos os ingredientes e triturar até formar um puré

Finalização

Ingredientes:

30g de manga

10g de mix de alfaces

Preparação:

1. Laminar a manga, colocar a alface em cima da quinoa e finalizar com o vinagrete