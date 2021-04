Chrissy Teigen lança campanha para ajudar mulheres com dificuldades em ter filhos

A autora de livros de cozinha e antiga modelo Chrissy Teigen espera quebrar o estigma em torno dos problemas de fertilidade com uma nova campanha que encoraja as mulheres a serem mais abertas sobre as suas dificuldades de concepção e a procurarem a ajuda necessária.

A celebridade televisiva de 35 anos, casada com o cantor John Legend, encontra-se de momento a lançar a Campanha Fertility Out Loud, durante a Semana Nacional de Sensibilização para a Infertilidade, que decorre de 18 a 24 de Abril, nos EUA. Teigen juntou forças com a RESOLVE, associação norte-americana de infertilidade, uma organização sem fins lucrativos, para encorajar os casais a utilizar os recursos e apoio da organização na procura de um especialista em fertilidade.

Teigen há muito que aborda publicamente as dificuldades por que ela e o marido passaram para começar uma família. Ambos os filhos, Miles e Luna, nasceram através da fertilização in vitro (FIV). “Foi obviamente fácil decidir falar com mulheres que estão a passar pelos problemas que eu passei, a confusão que eu passei enquanto jovem mulher com problemas de infertilidade, poder dar-lhes este porto seguro”, explicou. “Há ainda um estigma ligado a isto. Há ainda uma privacidade que as pessoas querem com isto e uma vergonha ou culpa”, acrescentou.

Em Outubro, a ex-modelo publicou na sua página do Instagram fotografias do casal, depois de ter perdido um bebé, ainda hospital. “Quando eu estava no hospital e a passar pelas transfusões de sangue, eu estava a partilhar tudo. Eu estava a querer levar toda a gente comigo naquela viagem, e não sabia onde iríamos parar de todo. Mas eu sabia que se o perdêssemos, que seria algo que teríamos de partilhar”, desabafou. “Era a coisa mais real por que alguma vez passaríamos à frente das pessoas e eu sabia como seria útil, por isso para mim era importante essa partilha”, justificou.

Na passada sexta-feira, Teigen voltou a activar o Twitter três semanas depois de ter abandonado a rede social devido àquilo a que apelidou de negatividade online. “Por muito mau que fosse, penso que tomei o bom como garantido”, esclareceu. “E penso que esta pausa tem sido muito boa para mim”, acrescentou.

Quanto a se planeia ter mais filhos com John Legend, Teigen parece certa: “Quer se trate de barriga de aluguer ou adopção, não creio que alguma vez vá haver uma altura em que deixe de ter filhos.”