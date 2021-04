Restaurantes de portas abertas: “Prefiro que venham, mas não feitos malucos, porque não quero voltar a fechar”

A nova fase de desconfinamento foi recebida por restaurantes de Lisboa com expectativas moderadas e muita preocupação no cumprimento das regras. Clientes estão de regresso, mas lentamente.

No interior do restaurante japonês Chirashi, Erick atende um telefonema. É um cliente a fazer uma reserva. Mas, explica-nos depois de desligar, o pedido era para o fim-de-semana e não para hoje, segunda-feira, primeiro dia em que os restaurantes podem reabrir as suas salas interiores, com um limite de quatro pessoas por mesa (seis nas esplanadas).