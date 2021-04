EDP reorganiza-se e extingue empresa que gere call centers e lojas

Trabalhadores e actividades da EDP Soluções Comerciais foram repartidos pelas outras empresas do grupo. Extinção deverá estar concluída até ao início de Maio.

A EDP tem em curso um processo de reorganização interna que passa pela extinção da EDP Soluções Comerciais (EDP SC), que até agora geria os canais de atendimento e contacto com o cliente das várias empresas do grupo, como a EDP Comercial e a SU Electricidade, que actuam no mercado liberalizado e regulado, respectivamente.