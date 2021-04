Mais um passo para o desconfinamento no desporto

A partir desta segunda-feira podem voltar à actividade as modalidades consideradas de risco médio, o que significa um regresso aos relvados para milhares de jogadores da formação e dos campeonatos distritais.

A meio de Janeiro foram divulgados números que davam contam da quebra do número de futebolistas federados na ordem dos 75%. De cerca de 160 mil em Março do ano passado, antes da pandemia, para 40 mil, dez meses depois. Esse número vai voltar a crescer a partir desta segunda-feira, dia em que o futebol, que foi uma das modalidades consideradas de risco médio pela Direcção-Geral de Saúde (DGS), pode retomar a sua actividade, tal como as modalidades de pavilhão como o andebol, o voleibol, o basquetebol ou o hóquei em patins, e mais uma modalidade de piscina, o pólo aquático.