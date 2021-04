Segunda, na TV: Mulheres em Portugal, uma missão a Marte e contagem decrescente para os Óscares

CINEMA

12 Anos Escravo

AXN Movies, 21h10

EUA, 1841. Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), um negro livre, é raptado e feito escravo. É comprado pelo dono de uma plantação no Louisiana, onde passará 12 anos até ser libertado. Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Brad Pitt, Paul Giamatti e Paul Dano juntam-se ao elenco deste drama histórico e biográfico, realizado por Steve McQueen e triplamente oscarizado. Abre o especial Destino: Óscares no AXN Movies, que até sexta-feira promove sessões duplas com filmes galardoados pela Academia de Hollywood. Hoje, passa ainda o duplamente premiado O Caso Spotlight, às 23h23.

Cercados

Hollywood, 21h30

Também o canal Hollywood abre uma semana dedicada aos Óscares, com sessões duplas diárias, mas estendidas até domingo. Começa com este drama de guerra que conquistou duas estatuetas. Ridley Scott realizou-o a partir de um livro do jornalista Mark Bowden sobre a sangrenta batalha de Mogadíscio. Josh Hartnett, Ewan McGregor e Sam Shepard assumem as personagens. A seguir, às 23h55, passa Estado de Guerra, de Kathryn Bigelow, que arrebatou seis Óscares.

Pixote - A Lei do Mais Fraco

RTP2, 00h08

Baseado no romance Infância dos Mortos, de José Louzeiro, o filme de Hector Babenco (Leopardo de Prata em Locarno) reflecte sobre o Brasil enquanto espaço prolífico para a delinquência juvenil. O protagonista é Pixote, de dez anos, e a espiral de violência em que se deixa ir. Encarna-o Fernando Ramos da Silva, um verdadeiro miúdo das ruas cariocas que, depois do filme, voltou a elas e nelas morreu.

Citizen Kane - O Mundo a seus Pés

RTP1, 00h24

Considerado o melhor filme de sempre pelo American Film Institute, é um retrato intemporal do poder e da face perversa dos meios de comunicação, filmado num registo próximo do documentário. Estreado em 1941 e oscarizado pelo argumento original, segue a ascensão e queda de um magnata da comunicação, feroz nas convicções mas profundamente solitário. O rosto carregado deste homem, preso às recordações de infância, é o do próprio realizador, Orson Welles.

DOCUMENTÁRIO

Mulheres em Portugal

RTP1, 21h01

Estreia. Histórias de vidas de oito mulheres compõem a base deste “fresco” do significado de ser mulher no Portugal de hoje. Opiniões de especialistas e dados estatísticos complementam esses testemunhos, abordando temas como a desigualdade salarial ou a violência doméstica. Conduzido pelo jornalista Carlos Daniel, o documentário divide-se em dois episódios (o próximo é emitido na quinta-feira, à mesma hora) e resulta de uma parceria entre a televisão pública e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com apoio científico da socióloga Anália Torres.

SÉRIES

Chesapeake Shores

AXN White, 21h25

Estreia, com episódio duplo. Reconciliação, laços afectivos, segundas oportunidades e a sensação de voltar a uma casa que já foi (ainda será?) nossa. Eis os condimentos deste drama familiar baseado nos best-sellers de Sherryl Wood e protagonizado pela actriz Meghan Ory. O ponto de partida é o regresso de uma mulher – bem-sucedida na carreira, divorciada e mãe de gémeas – à sua pequena cidade natal, com todo o questionamento que essa mudança desencadeia.

Missions

SyFy, 22h15

Estreia. A série francesa de ficção científica começa no momento em que os elementos da Ulysses 1, a primeira missão tripulada a Marte, desembarcam no planeta vermelho, longe de conseguirem imaginar os desafios que o planeta vermelho lhes reserva. Depois de aterrar hoje na grelha SyFy com os quatro primeiros episódios para ver em maratona, Missions fica no ar às segundas-feiras, a esta hora, em dose dupla.

Clarice

Fox, 22h15

Estreia, com episódio duplo. Esta é a história que ficou por contar sobre Clarice Starling, a inexperiente mas determinada agente do FBI a que Jodie Foster deu vida (e que lhe valeu um Óscar) n’O Silêncio dos Inocentes. Cabe à actriz Rebecca Breeds a tarefa de a encarnar nesta série-sequela centrada no seu percurso pessoal e passada cerca de um ano depois dos eventos do filme. Os traumas desse caso entretecem-se com fantasmas do seu passado mais longínquo, à medida que vai investigando os casos criminais que a esperam no regresso ao activo, à razão de um por episódio (sempre à segunda-feira).

INFANTIL

T.O.P.S: Transporte Oficial de Pequenotes

Disney Junior, 17h45

Começa uma nova leva de episódios da série de animação passada acima das nuvens, num centro de entrega de animais bebés. No meio das cegonhas profissionais, um pinguim e um flamingo fazem dupla como transportadores empenhados, provando o seu valor através da criatividade, do respeito pela diferença, da amizade e do trabalho de equipa.