Hipócrates: quando os estagiários tomam conta do hospital

Hipócrates, série francesa criada e realizada por Thomas Lilti e estreada em 2018 no Canal+, partilha o nome e o foco, um hospital e médicos internos, com o filme homónimo de 2014, vencedor de um César, também escrito e realizado por Lilti, de que é uma adaptação livre, mas com actores e personagens diferentes. Tal como Michael Crichton, o criador da série dos anos 1990 Serviço de Urgência, o próprio Lilti foi médico, e é essa profissão que tem retratado na sua carreira no cinema e televisão. Exerceu até 2014, o que carrega de realismo a forma como olha para os hospitais.