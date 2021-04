Foram vacinadas mais de 184 mil pessoas este fim-de-semana

Até às 19h deste domingo foram efectuadas 64.500 inoculações, das quais 57.700 a docentes e não docentes e profissionais das respostas sociais. No sábado até ao fim do dia os registos apontam para as 120 mil vacinações.

Este domingo, até às 19h, foram feitas 64.500 inoculações, das quais 57.700 foram a docentes e não docentes e profissionais das respostas sociais, segundo a informação disponibilizada pela task force do processo de vacinação contra a covid-19.

Pode dizer-se que foi ultrapassada a meta prevista dos 180 mil vacinados para este fim-de-semana. Somando às de hoje as 120 mil vacinas inoculadas no sábado, foram vacinadas cerca de 184 mil pessoas, na sua maioria professores e outros profissionais das escolas e de respostas sociais. Um registo diário de vacinação que permitiu ao país ultrapassar as 2,5 milhões de doses administradas desde o começo da campanha de vacinação.

Aliás, às 23h59 de sábado, Portugal registou 2.520.842 vacinas administradas, 1.869.400 referentes à primeira dose e 651.442 já com a segunda dose.

Segundo o coordenador da task force do plano de vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, este fim-de-semana seria uma espécie de teste à capacidade do país para a vacinação em massa.

No sábado, ao fim da tarde, Gouveia e Melo assumiu que, no prazo máximo de um mês, Portugal pode deparar-se com um problema de “estrangulamento”, por não conseguir administrar todas as vacinas que vão chegar entretanto ao país. Para o vice-almirante, esta é agora uma das principais preocupações.

“Estamos a passar de uma vacinação com pouca disponibilidade de vacinas para uma vacinação com muita disponibilidade. Há preocupações, nomeadamente ao nível do estrangulamento”, explicou Gouveia e Melo. Para o responsável pela task force, daqui a duas a quatro semanas podemos “não conseguir administrar as vacinas que estão a chegar em grande quantidade e podemos não as conseguir administrar no tempo útil em que precisamos de o fazer”.

O coordenador da task force do plano de vacinação salientou que a causa para esse estrangulamento pode dever-se a um problema de agendamento ou com um problema de administração de vacinas.

Mesmo assim, as expectativas são que, se tudo correr bem, 70% da população esteja vacinada até ao Verão.