Joana Mortágua de novo candidata do BE a Almada

Joana Mortágua, deputada e vereadora do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal de Almada, é de novo candidata bloquista à edilidade. Esta decisão foi aprovada pelos militantes e aderentes do BE neste sábado por 90,2% dos votos expressos.

No vídeo em que anuncia a candidatura, Joana Mortágua assegura que o bloco pretende “continuar a fazer a diferença”. Nas últimas autárquicas de 2017, em que o BE conseguiu o seu melhor resultado em Almada, Mariana Mortágua foi eleita vereadora. “É uma candidatura fundada nos princípios de Abril”, sintetizou.

No seu actual mandato como vereadora, Joana Mortágua fez oposição ao executivo liderado ela socialista, e também antiga deputada, Inês de Medeiros, em matérias como a política de habitação. Segundo o comunicado do BE, a luta contra a precariedade no concelho e a defesa de mais e melhores transportes públicos no concelho marcaram a acção dos bloquistas na edilidade almadense durante o actual mandato.