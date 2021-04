A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria: Balito - Guadiana Tem Saudades

Mértola, Guadiana. Esperamos quase uma hora junto às margens, olhando o homem que no seu barco levanta redes. Temos de ter vagar, um homem não pode ser incomodado a desempenhar tais funções. Quando ele vem a pé, lá conversamos e vamos no barco. Com os remos luta contra a maré e fala, fala da ribeira que vem suja, dos poucos peixes que existem, das ovas de saboga que as enguias cirurgicamente retiram, deixando os peixes vivos e furados.

De repente, ali o tempo é outro e fazemos também parte dele. Do rio retira uns peixes da rede que volta a tirar à água: são barbos, estão na desova e não se podem pescar. No regresso, lá cansado, liga o motor para atravessarmos a zona mais forte; depois volta aos remos, informa-nos que vamos à cantoria, muitas foram as modas que eles escreveu para o grupo coral e remando para a costa começa a cantar. O sul entrou em nós com muita força. Este trabalho traz-nos sempre o mais íntimo, o mais profundo das pessoas.

