Tens soluções para o sector do turismo? Este concurso tem 5 mil euros em prémios

As candidaturas estão abertas até 1 de Maio para todas as startups que consigam responder a, pelo menos, um dos desafios propostos pelo progama. Os projectos escolhidos vão receber 5 mil euros.

Com a pandemia a levar o turismo a valores mínimos em décadas, a Fábrica de Startups e o Turismo de Portugal decidiram apostar na inovação, de forma a responderem aos desafios e problemas do sector. Para isso, criaram o Tourism adVenture, um programa que pretende criar “pontes” entre empresas do meio e startups, com objectivo de dinamizar “novas experiências para os turistas”, explica o fundador e director executivo da Fábrica de Startups, António Lucena de Faria.

As candidaturas estão abertas até 1 de Maio e o programa é dirigido a todas as startups de turismo, ou de outras áreas, “que tenham uma solução que possa ser aplicada a este sector e que dê resposta a pelo menos um dos desafios propostos no programa”, lê-se em comunicado. Neste momento, os desafios existentes estão ligados à sustentabilidade, transição digital, experiência seamless e novos comportamentos e podem ser consultados no site oficial do projecto.

O Tourism adVenture está dividido em três principais momentos e decorre em formato digital. O primeiro é um workshop de Matchmaking, realizado entre 18 e 20 de Maio, em que se assegura que “a solução proposta pela startup vai ao encontro daquilo que é o desafio real da empresa”. No segundo momento, um conjunto de seis bootcamps, de 25 de Maio a 9 de Junho, validará a solução e, finalmente, no demo day, as startups vão poder apresentar as suas soluções às empresas parceiras. Realiza-se a 15 de Junho e as que forem escolhidas receberão 5 mil euros para desenvolver o projecto-piloto.

Texto editado por Ana Maria Henriques