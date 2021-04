Luís quis saber como se vestiam os pobres na Idade Moderna — e isso valeu-lhe um prémio

Na aldeia do século XVII que serve de cenário para o quadro Sete Obras de Misericórdia, de Pieter Bruegel, “o Novo”, há vários protagonistas. Distribuem-se por sete situações distintas que representam, como o título do quadro deixa antever, as sete obras de misericórdia — neste caso, as corporais (porque também há as espirituais). Dá-se de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede; dá-se cama ao peregrino, cuida-se de quem padece de qualquer doença; visitam-se os presos, enterram-se os mortos. Na parte inferior esquerda da obra, vestem-se os nus.