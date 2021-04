Vilar do Paraíso: uma quinta com 300 anos de história viajou até ao século XXI

O pedido do cliente era reabilitar a quinta onde vive sem que esta perdesse a identidade do século XVIII, quando foi construída. Situada em Vilar do Paraíso, em Vila Nova de Gaia, está a Casa da Calçada, um projecto do gabinete de arquitectura de Ren Ito. Estendendo-se por uma área de 5000 metros quadrados, na qual estão dispersos vários edifícios anexos, o projecto arquitectónico de Ren Ito renovou uma residência e casa de hóspedes, segmentando o terreno pelos diferentes edifícios. Criou-se “um ambiente diferente”, como revela o arquitecto, um espaço “harmonioso e único”, onde se “vive bem”.

Era uma preocupação manter a memória da habitação antiga, com cerca de 300 anos de história, mas moldá-la ao mundo contemporâneo. A arquitectura está bastante integrada no meio envolvente, com espaços amplos bem estruturados. “Tentamos manter, e aproveitar ao máximo, elementos da casa originais”, indica Ren Ito.

Neste projecto, fotografado por Ivo Tavares, a pedra e o betão estão muito presentes. Durante a intervenção foi feita a ampliação da zona do hall, onde é possível ver a casa de hóspedes e o corredor das escadas. Na casa principal, o piso térreo está atribuído às áreas comuns. No segundo andar, com um plano “em forma de cruz”, encontram-se os quartos e a casa de banho, onde “predomina o azulejo e a cerâmica”. A sala, com chão e treliças de madeira, tem uma lareira e cozinha. A casa de hóspedes, com dois andares, tem uma sala de estar e de jantar e cozinha, no piso térreo, e um quarto e uma casa de banho, no piso superior. Ajustadas à casa de hóspedes estão, também, uma cozinha exterior e uma piscina.

De acordo com o arquitecto, “trata-se da reabilitação de uma casa antiga”, cujo “uso é moderno”. Conseguir manter “o aspecto de casa tradicional portuguesa, mas com todo o high-tech e conforto interior”, foi o maior desafio, “encaixar todas as exigências modernas numa casa antiga.” Ren Ito revela como o feedback do cliente foi positivo, fruto de um trabalho de cooperação de toda a equipa, que conseguiu transformar a Casa da Calçada num espaço inovador, sem perder a essência prévia.

