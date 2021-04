Quotas no Superior são equidade social

As quotas no superior são um falso problema. Na prática, há muito que elas existem para os casos dos atletas de alta competição, alunos com deficiência ou maiores de 23 anos.

A introdução de quotas no ensino superior para mitigar a discriminação racial, com a criação de vagas suplementares, é uma ideia que merece ser debatida sem complexos. O Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025, proposto por Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Igualdade, e que está em discussão pública, prevê, entre outras medidas, a criação de quotas para alunos oriundos das escolas do programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) no acesso ao ensino superior e a cursos técnicos superiores profissionais.