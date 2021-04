Casa Branca avisa Rússia para consequências se Navalny morrer, apoiantes preparam protestos

Se o crítico do Kremlin Alexei Navalny morrer na prisão “vai haver consequências”, disse o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, no programa State of the Union, da CNN. O estado de saúde de Navalny está a piorar de tal modo que os funcionários da prisão ameaçam alimentá-lo à força se ele não acabar a sua greve de fome. A mulher, Iulia, diz que ele está mais magro do que quando esteve em coma, num hospital de Berlim, em Agosto. Os apoiantes de Navalny anunciaram protestos em todo o país para quarta-feira.