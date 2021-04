Acidente ferroviário causa pelo menos 11 mortos e quase uma centena de feridos no Egipto

O comboio dirigia-se para a cidade de Mansoura, no Delta do Nilo, tendo partido da capital egípcia, Cairo.

As autoridades egípcias anunciaram que um acidente de comboio este domingo, a norte do Cairo, matou pelo menos 11 pessoas. As autoridades ferroviárias afirmam que pelo menos quatro vagões descarrilaram na cidade de Banha, na província de Qalyubia. O Ministério da Saúde afirmou em comunicado que pelo menos 98 pessoas ficaram feridas.

Os vídeos difundidos nas redes sociais mostraram vagões capotados e passageiros escapando em segurança ao longo da ferrovia, noticia a Associated Press.

Este é o mais recente de vários acidentes ferroviários que atingiram o país nos últimos anos. Em Março, dois comboios chocaram esta sexta-feira no centro do Egipto, provocando pelo menos 32 mortos e 84 feridos. A colisão aconteceu depois de os travões de emergência de um dos comboios terem sido activados por “indivíduos desconhecidos”, avançou na altura a autoridade ferroviária do país, o que é cenário frequente de acidentes ferroviários.

Em Agosto de 2017, dois comboios de passageiros colidiram fora da cidade portuária de Alexandria, no mar Mediterrâneo, matando 43 pessoas. Em 2016, pelo menos 51 pessoas morreram quando dois comboios colidiram perto do Cairo.

O acidente ferroviário mais mortífero do Egipto ocorreu em 2002, quando mais de 300 pessoas morreram após o início de um incêndio num comboio nocturno que viajava do Cairo para o sul do Egipto.