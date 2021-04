Em Portugal faz-se política de cidades de forma “implícita e às fatias”

Em entrevista ao PÚBLICO, o antigo secretário de Estado do Ordenamento do Território e Cidades lamenta que estas não tenham uma presença na orgânica do Governo, e que o pais se limite a importar políticas de cidade da União Europeia, nem sempre adaptadas à realidade portuguesa.

João Ferrão não partilha muitas das críticas que vai lendo a uma alegada falta de territorialização dos investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência, mas gostava que o país tivesse política pública de cidades, para a qual deveria alocar os fundos europeus disponíveis.

Foi o último membro de um governo a ter uma tutela sobre a política de cidades. Sente que, do ponto de vista da política pública, o Plano de Recuperação e Resiliência, por exemplo, responde a esses problemas? Vemos lá habitação, vemos transporte público, mas alguns académicos já apontaram que falta lá a palavra cidade.

Aí a resposta é mais complicada. Acho que há um debate parcialmente equivocado sobre esse plano. Existe um referencial da Comissão Europeia que define o que pode ser esse plano. E as pessoas confundem o que ele pode ser com o que gostariam que acontecesse. Ouvi até um comentador conhecido dizer que o nome do plano deveria ser outro, desconhecendo que aquilo é uma figura estruturada. Cada país pode lá pôr coisas diferentes, mas os pilares e o corpo do edifício estão todos definidos. Há aqui uma tensão. Por um lado, todas as organizações, como a ONU, a OCDE, a própria União Europeia, reconhecem o papel crescente das cidades. Uma discussão é por que é que elas são importantes (e podemos lá ir). Outra discussão é: que ilações devemos retirar do facto de se reconhecer que são importantes. Se é assim, por que é que não são igualmente importantes as políticas de cidades? Isto é incoerente.

E por que é que as cidades são importantes, a ponto de merecer uma política pública própria?

Há quem diga que elas são importantes porque é que lá que vive a maioria das pessoas. Mas isso é ir pelo lado fácil, e não nos responsabiliza. As cidades têm uma importância estratégica gigante porque é sobretudo nelas que estão todos os factores de inovação tecnológica, social e económica. E há outra questão: as actividades desenvolvidas nas cidades são as grandes responsáveis pelas grandes alterações planetárias. Pelo que consomem, pelo que produzem, pelo que expelem.

Voltando ao PRR. Lemos queixas de que falta territorialização a este plano. É uma crítica razoável?

Eu subscrevo isso, mas com algum limite. Isso é muitíssimo grave quando discutimos o Portugal 2030. Em relação ao PRR, volto a dizer, é um edifício que nos é dado, e em que temos de dizer o que pomos lá dentro. E há outra coisa que nos coloca uma dificuldade e que mostra a nossa dependência financeira, cultural, institucional, política: nós não temos políticas nacionais. Nós desenvolvemos políticas em Portugal – não são nacionais – em função de orientações programáticas da União Europeia e dos fundos disponíveis. Isso ficou muito evidente há uns anos quando a lógica com que nos anos 60 foram criadas as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional foi completamente deturpada com a sua transformação em máquinas para gerir fundos estruturais.

No início eram máquinas voltadas para o planeamento.

Eram. E nós transformamo-nos numa espécie de tradutores e de orientações de políticas pensadas de fora para dentro. E como no filme Lost in Translation, corremos o risco de se perder algo na tradução. Em relação às cidades, a França tinha uma política de cidades, e disse: vamos ver como podemos usar estes fundos para levar por diante a nossa política de cidades. A Itália fez algo um pouco diferente, centrada nas áreas metropolitanas. Nos países onde não há uma política nacional, há essa importação, um pouco acrítica. E depois a aplicação até fica aquém do modo como foi formulada, de forma tecnocrática, pela Comissão Europeia.

As cidades desapareceram da orgânica do Governo…

Sim, estou à vontade, porque disse-o logo no início ao ministro responsável [pelo Ambiente e Ordenamento do Território]. A política de cidades não está na orgânica do Governo por várias razões, uma delas por se considerar que isso seria uma responsabilidade dos municípios, que é uma coisa verdadeiramente estranha. Na verdade, pelas competências que existem, alguém está a fazer uma política de cidades implícita e às fatias, porque tem os resíduos urbanos, os transportes, etc., mas não uma visão de cidade. Está constantemente a intervir no funcionamento e nas soluções para as cidades, mas a partir de uma óptica sectorial. E assim se acumulam várias coisas que não foram pensadas de forma articulada, mas cada uma por si.

Falta uma grelha que integre territorialmente aquilo que decorre de competências sectoriais. As políticas relacionadas com a rede urbana devem ser de âmbito nacional, ou regional, por exigirem outra escala. E depois deve haver autonomia municipal, para escolher caminhos diferentes. Mas se não há, a nível nacional, instrumentos que enquadrem essa visão mais ampla, o mundo não pára, as cidades não param, e vão continuar a trabalhar com as suas prioridades.