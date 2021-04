A pandemia “expôs fragilidades” das cidades que já não podem ser ignoradas

Geógrafo, investigador aposentado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, João Ferrão admite ter sido surpreendido pela forma como um vírus suspendeu o funcionamento das cidades. Passado um ano de uma crise que ainda não terminou, o antigo secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades acredita que as fragilidades que a pandemia tornou mais evidentes já não podem ser ignoradas pelos decisores. E acredita que os municípios serão capazes de levar por diante uma nova agenda que dê resposta à crise climática e a alguns dos problemas que a covid-19 exacerbou.