Sustentabilidade, irreverência, beijos e abraços marcaram o terceiro dia da ModaLisboa

Este sábado, a Buzina, Duarte, Constança Entrudo, Valentim Quaresma e Carlos Gil apresentaram as propostas para o próximo Outono/Inverno na edição digital do evento de moda da capital.

O barroco metropolitano com uma mensagem feminista da Buzina, o alerta para a destruição dos corais da Duarte, a homenagem ao bordado da Madeira de Constança Entrudo, o irreverente Valentim Quaresma e a partilha do beijo e abraço de Carlos Gil — assim se fez o terceiro dia da 56.ª edição da ModaLisboa. Este sábado, os designers deixaram mensagens fortes à Comunidade, tema do evento digital, que assinala também o seu 30.º aniversário.