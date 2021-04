O que sobra é o vazio

Estava no supermercado, a meio da corriqueira tarefa de escolher os iogurtes, quando senti que alguém me observava. E, quando olhei para trás, vi um adolescente de cabelo louro e enormes olhos castanhos, com metade da cara coberta por uma máscara preta com pequenas caveiras brancas. Confesso que não o reconheci de imediato, mas assim que ele perguntou “É a enfermeira Carmen, não é?”, o nó na minha cabeça desfez-se.