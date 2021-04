Mais um mistério nas barragens do Douro

Já se sabia que o Governo tinha gerido de forma negligente as contrapartidas fiscais associadas à transmissão de seis barragens da bacia do Douro concessionadas pelo Estado. Este domingo, o PÚBLICO deu conta de uma outra omissão que reforça as dúvidas sobre se o Governo fez tudo o que devia ter sido feito para defender o interesse público: ao contrário do prometido pelo ministério do Ambiente, não foi feita nenhuma reavaliação do equilíbrio económico e financeiro da concessão, que poderia levar o Estado a aumentar as taxas de recursos hídricos pagas pelas barragens do Douro Internacional (Miranda, Picote e Bemposta).