Tsitsipas esteve imbatível em Monte Carlo

Aos 22 anos, Stefanos Tsitsipas já era o melhor tenista grego a chegar ao top-5 do ranking mundial, às meias-finais de um torneio do Grand Slam, a conquistar um título no ATP Tour e a vencer as ATP Finals (vulgo Masters). Agora, o tenista nascido em Atenas é também o primeiro do seu país a triunfar num torneio do nível Masters 1000, ao vencer Andrey Rublev na final do Rolex Monte-Carlo Masters.

Tsitsipas assinou uma exibição irrepreensível, cedendo somente dez pontos nos nove jogos em que serviu e convertendo os três break-points de que dispôs – o primeiro dos quais, logo no primeiro jogo de serviço de Rublev. O russo bem tentou reagir, mas Tsitsipas soube manter o ascendente ao longo dos 71 minutos, para vencer, por 6-3, 6-3.

“Não consigo descrever os meus sentimentos neste momento; são muitas as diferentes emoções e nostalgia. Ambos merecemos estar na final e protagonizámos uma luta tremenda. Acho que foi a melhor semana da minha vida”, admitiu o grego, que terminou a semana em Monte Carlo sem perder qualquer set.

Tsitsipas passou para a frente da Race (só resultados de 2021) com 22 encontros ganhos em 27 disputados. Andrey Rublev que vai subir ao quinto lugar do ranking, um novo máximo pessoal, lidera a época com 24 encontros ganhos.

Curiosamente, Stefanos não é o primeiro membro da família a conquistar um título no Monte-Carlo Country Club; a sua mãe, Julia Salnikova, venceu o torneio júnior, em 1981.