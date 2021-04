Rochele Nunes conquista terceira medalha de bronze para Portugal

Bastaram 50 segundos para a portuguesa Rochele Nunes garantir este domingo a quarta medalha para Portugal nos Europeus de Judo de Lisboa e a terceira de bronze. Frente à ucraniana Yelyzaveta Kalanina, a judoca, de 31 anos, alcançou a pontuação máxima na categoria de +78kg, vencendo por “ippon”.

Depois da medalha de ouro de Telma Monteiro (-57kg) e de bronze de João Crisóstomo (-66 kg), nesta sexta-feira, e do ‘bronze’ de Bárbara Timo (-70kg), neste sábado, agora foi a vez de Rochele – que também alcançara o bronze nos Europeus de 2020, em Praga - garantir uma entrada no pódio no seu quarto combate na competição que terminou este domingo na Altice Arena.

Antes desta meia-final, a judoca, nascida no Brasil, fora derrotada pela francesa Lea Fontaine, também por “ippon”, ficando afastada dos dois primeiros lugares. Nos dois outros combates, Rochele Nunes venceu a alemã Renee Lucht e a bósnia Larisa Ceric.

Na categoria de -100kg, o campeão mundial Jorge Fonseca foi eliminado e encerrou a sua participação com um sétimo lugar. Já na zona de repescagem, o judoca português, quarto classificado no ranking mundial, perdeu com o francês Alexandre Iddir, por ‘waza-ari’ no ‘ponto de ouro’.

Ainda na fase de grupos, Fonseca, nascido em São Tomé e Príncipe, perdeu o acesso às meias-finais, ao ser derrotado pelo russo Niiaz Iliasov.

Já Patrícia Sampaio foi afastada já na repescagem da categoria de -78 kg, ao sair lesionada no combate com a francesa Fanny Estelle Posvite, enquanto Vasco Rompão (+100kg) e Diogo Brites (-100kg) foram eliminados no primeiro combate.