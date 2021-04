Miguel Oliveira cai, regressa à pista e acaba GP Portugal em 16.º

Fabio Quartararo vence em Portimão e assume liderança do Mundial de MotoGP

Pouco depois de ter realizado a volta mais rápida ao circuito de Portimão, Miguel Oliveira sofreu uma queda na curva 14, quando se encontrava na 15.ª posição. O português conseguiu voltar a corrida com a sua KTM para concluir as 20 voltas restantes, encerrando o Grande Prémio de Portugal no

O vencedor da corrida foi o francês Fabio Quartararo, que alcançou na véspera a pole position para a corrida. Com este triunfo, o piloto da Yamaha também subiu à liderança da classificação geral, ultrapassando o seu compatriota Johann Zarco, que chegou a liderar a cxorrida no início, mas caiu na fase final e desistiu.

No segundo lugar no Algarve ficou o italiano Francesco Bagnaia e o espanhol Joan Mir, actual detentor do título mundial, completou o pódio.