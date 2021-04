Final de loucos mantém o PSG em alta

Com um golo de Icardi no quinto minuto de descontos, os parisienses conseguiram aproximar-se do Lille.

O Paris Saint-Germain venceu neste domingo o Saint-Étienne por 3-2, em jogo da 33.ª jornada da Liga francesa de futebol, e aproveitou para se aproximar do líder Lille. O golo da vitória dos parisienses foi apontado por Icardi, aos 90’+5’.

A jogar no Parque dos Príncipes, onde esta semana conseguiu afastar o Bayern Munique da Liga dos Campeões, a equipa parisiense, com o internacional português Danilo a titular, ficou em desvantagem aos 77 minutos – Bouanga colocou o Saint-Étienne na frente -, mas o golo dos forasteiros foi o gatilho para uma parte final da partida disputada a um ritmo alucinante.

Com um bis de Mbappé, aos 79’ e aos 87’, o último de grande penalidade, o PSG colocou-se a vencer, mas no segundo minuto de descontos, Hamouma restabeleceu o empate.

No entanto, quando parecia que a equipa de Paris não ia aproveitar o empate do Lille na véspera, Icardi fez o 3-2 final, no quinto minuto de descontos.

Com a vitória, os campeões franceses passam a somar 69 pontos, menos um do que o líder Lille. O Saint-Étienne é 13.º, com 39 pontos.