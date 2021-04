Sem Cristiano Ronaldo, a Juventus afunda-se na Serie A

Se ainda existiam dúvidas, elas devem ter ficado dissipadas esta tarde, em Bérgamo. Sem Cristiano Ronaldo, que não foi convocado por estar com problemas físicos, a Juventus foi derrotada pela Atalanta e, para além de ter caído para a quarta posição, pode terminar a jornada 31 da Serie A a 15 pontos do líder Inter.

Com as duas equipas separadas por apenas dois pontos - vantagem para a Juventus -, o jogo em Bérgamo era aguardado com expectativa, mas, sem Ronaldo, o que se viu por parte da equipa de Andrea Pirlo foi mais do mesmo: pouca ambição, nenhumas ideias e um futebol muito previsível.

Durante quase toda a partida, a Atalanta foi melhor, mas o golo que deu o triunfo à formação comandada por Gian Piero Gasperini surgiu apenas aos 87’: o ucraniano Ruslan Malinowskyi, que tinha entrado 15 minutos antes, bateu Szczęsny e fixou o resultado final, que coloca a Atalanta no terceiro lugar, com mais um ponto do que a Juventus.

Na véspera, na antevisão da partida, Pirlo tinha justificado a ausência de Ronaldo da importante partida pelo excesso de jogos do avançado na selecção portuguesa. “Ele sempre esteve em boas condições, mas os jogos pela seleção nacional também o influenciaram. Ele deveria ter jogado dois jogos por Portugal e não três. É normal que a acumulação de viagens e jogos leve a esta fadiga.”

O treinador do clube de Turim foi ainda mais longe nas justificações, afirmando que se Portugal tivesse ganho na Sérvia, Ronaldo teria sido dispensado da partida no Luxemburgo: “O golo anulado frente à Sérvia levou-o a jogar o terceiro também. Se Portugal tivesse vencido a Sérvia, ele teria voltado mais cedo.”