Corpos silenciados, reconstruídos, invadidos: assim será o regresso do teatro e da dança

Na terça-feira, três salas lisboetas retomam os espectáculos presenciais com peças que colocam o corpo em debate: O Riso dos Necrófagos, do Teatro Griot, na Culturgest, Anda, Diana, de Diana Niepce, no Teatro do Bairro Alto, e Tempo para Reflectir, de Ana Borralho e João Galante, no D. Maria II.