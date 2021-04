A Notre-Dame vai para a história das fake news

Acabo de ler uma notícia sobre a visita do Presidente francês, Emmanuel Macron, à Catedral de Notre-Dame, em Paris — ainda fechada por causa do incêndio de 2019 — e não resisto a voltar ao ensaio O Crepúsculo da Democracia, de Anne Applebaum.

O fogo destruiu o telhado e o célebre pináculo e, ao mesmo tempo, inspirou a rede internacional de sites extremistas e conspirativos que dedicam tempo, dinheiro e energia a produzir e espalhar fake news. Applebaum conta que, em Abril de 2019, o Institute for Strategic Dialogue (ISD) — uma organização britânica que monitoriza o extremismo online em todo o mundo, de esquerda e de direita — seguiu “milhares de publicações de pessoas que garantiam ter visto muçulmanos a celebrar o incêndio e de outras que espalharam rumores e fotografias supostamente a provar que se tratara de fogo posto”.

Fechei o livro e fui procurar as imagens das fake news feitas na altura. Uma foi desenhada para cair no feed dos nossos telemóveis como se fosse uma notícia da CNN.

A mesma barra, a mesma cor, o mesmo logotipo, a mesma estrutura das notificações. Mas não só era falso, como era o contrário da verdade. Não foi fogo posto, foi um acidente. A sequência de erros, má comunicação, má gestão, lentidão, falta de rigor e incompetência dos guardas parisienses, mais os protocolos de segurança em vigor, dariam um coffee break. No dia em que tiver vontade de dizer “isto só em Portugal”, leia a sequência que fez atrasar a chegada dos bombeiros.

Foto Tweet falso sobre origem do fogo da Notre-Dame identificado pela France 24/DR

Sei que há leitores muito sagazes que nunca abriram posts com notícias falsas. Têm sorte. Estas mentiras são feitas para serem lidas por alguém que está distraído, que não está à procura de nada, que está no autocarro, que está aborrecido, que está a fazer um scroll passivo com o dedo no ecrã do telemóvel enquanto olha para a televisão. Há sites que copiam os layout de jornais, televisões e plataformas mainstream, põem a palavra “paródia” algures numa frase e, com esse escudo protector, escrevem mentiras disfarçadas de notícias e evitam processos na justiça.

A 15 de Abril de 2019, mal se soube que a Notre-Dame estava a arder, enquanto a maior parte das pessoas ficou aflita, um site chamado CasoAislado publicou uma “notícia” a dizer que “centenas de muçulmanos” estavam a celebrar o incêndio em Paris. Para serem mais convincentes, usaram “uma imagem que dava a entender que pessoas com apelidos árabes” estavam a publicar emojis com caras a rir como reacção, num post do Facebook, às imagens da catedral a arder.

Horas depois, Santiago Abascal, líder do Vox, o partido de extrema-direita espanhol, “usou o Twitter para exprimir a sua aversão a estas ‘centenas de muçulmanos’, recorrendo à mesma imagem”, conta Applebaum.

Abascal partilhou a imagem do Facebook “a partir de uma publicação de Paul Watson, o teórico das conspirações da alt-right norte-americana que, por sua vez, obtivera a imagem de um activista de extrema-direita francês chamado Damien Rieu. ‘Os islamistas querem destruir a Europa e a civilização ocidental, celebrando o incêndio de #NotreDame’, escreveu Abascal: ‘Prestemos atenção antes que seja tarde demais.’ Estes mesmos tipos de memes e imagens tomaram então conta dos grupos de fãs do Vox no WhatsApp e no Telegram. Os membros destes grupos partilharam, por exemplo, um meme em inglês que mostrava Paris ‘antes de Macron’, com Notre-Dame, e ‘depois de Macron’, com uma mesquita no lugar da catedral.” Aos poucos, alerta Applebaum, este mundo online semi-escondido está a ganhar um rosto real.

P.S. — Peço desculpa pelo erro, o último coffee break, sobre a edição em Portugal do ensaio de Anne Applebaum. O Crepúsculo da Democracia que “acabou de sair” em português é a segunda edição; a primeira é de Setembro de 2020. A boa notícia: vendeu todos os três mil exemplares e a Bertrand reeditou-o.​