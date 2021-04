Professores sem receio na hora de tomar a vacina: “É para o bem de todos”

No salão do Templo Radha Krishna, em Telheiras, foram convocadas 2400 pessoas para serem vacinadas este fim-de-semana contra a covid-19. Em todo o país espera-se que sejam vacinados mais 170 mil professores e pessoal não docente das escolas, em mais um teste à vacinação em massa.

São 2400 as pessoas, entre professores e auxiliares de acção educativa, que estão convocadas para a vacinação contra a covid-19 a decorrer neste fim-de-semana no salão do Templo Radha Krishna, em Telheiras, que está a funcionar como centro de vacinação na zona Norte de Lisboa, depois de uma oferta da Comunidade Hindu de Portugal. Até às 12h deste sábado já tinham sido administradas 400 vacinas. A expectativa é que seja cumprida a meta das 1200 até às 21h.