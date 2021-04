Jovem de 15 anos morre esfaqueado durante rixa em São Domingos de Rana

Um jovem de 15 anos morreu esta sexta-feira na sequência de um esfaqueamento em São Domingos de Rana, no concelho de Cascais. O alegado agressor, de 18 anos, foi detido em flagrante delito no local pela Polícia de Segurança Pública (PSP), disse ao PÚBLICO fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A rixa terá resultado de um desentendimento entre os dois jovens na Rua das Torres, por volta das 19h30. O rapaz de 15 anos ainda deu entrada no Hospital de Cascais, mas acabou mesmo por morrer.

A situação vai agora ser investigada pela Polícia Judiciária, a quem o caso já foi comunicado. Segundo os factos até agora reportados, o incidente não envolveu mais pessoas.

O agressor vai ser presente a juiz para interrogatório judicial.