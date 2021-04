Covid-19: Portugal com 649 casos de infecção e cinco mortes. Casos activos descem

Portugal registou, na sexta-feira, 649 casos de covid-19 e cinco óbitos causados pelo vírus, de acordo com os dados publicados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) no boletim epidemiológico deste sábado. Desde o início da pandemia, as autoridades de saúde detectaram 830.560 infecções por SARS-CoV-2 e 16.942 mortes.

Há menos 14 internamentos do que na quinta-feira, mas mais dois pacientes em cuidados intensivos. Contam-se agora 415 pessoas nos hospitais a receberem tratamento para recuperar da infecção, 103 destas em unidades de cuidados intensivos.

Três dos cinco óbitos registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. O Algarve registou o quarto óbito e a região autónoma dos Açores a quinta vítima mortal, naquela que é a trigésima morte directamente provocada pelo vírus na ilha.

Foram dadas como recuperadas mais 667 pessoas, num total de 788.274 recuperações desde o início da pandemia.

O número de casos activos é menor do que na quinta-feira: há actualmente 25.344 infectados, menos 23 do que na última actualização.

Subiu, porém, o número de contactos sob a vigilância das autoridades de saúde. Este número fixa-se em 20.638, mais 698 do que na quinta-feira.

O índice de transmissibilidade do vírus em Portugal, o R(t), está em 1,05. Se contabilizarmos apenas o território continental, este número desce para 1,04. O país ainda se encontra na “zona verde” da matriz de risco, que norteia o avanço no plano de desconfinamento.

A incidência nacional também está abaixo do limite – 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias – imposto pelas autoridades de saúde. O país tem neste momento 71,6 casos de infecção por 100 mil habitantes. Se olharmos apenas para Portugal continental, a incidência fixa-se este indicador fixa-se nos 68.