André Rodrigues sucede a Francisco César na liderança do PS de São Miguel

André Rodrigues foi eleito na noite desta sexta-feira com 97% dos votos secretário coordenador do PS de São Miguel, nos Açores, sucedendo no cargo a Francisco César, que não quis recandidatar-se.

Durante as eleições, que decorreram numa reunião da Comissão de Ilha (órgão deliberativo que representa todos os militantes e estruturas do partido em São Miguel), foi eleita a única lista que se apresentava a sufrágio, liderada pelo assessor do ex-presidente do Governo, Vasco Cordeiro, que deixou o cargo em 2020.

Francisco César, ex-líder parlamentar do PS e actual deputado à Assembleia Regional, tinha anunciado que não iria recandidatar-se a um novo mandato como secretário coordenador do PS de São Miguel, por entender que era necessário introduzir nova liderança naquela estrutura, que pudesse conjugar “experiência e juventude”, com novas ideias e novas dinâmicas.

De acordo com uma nota do PS de São Miguel, a nova equipa agora eleita, liderada por André Rodrigues, congrega “experiência e renovação”, e procurará “incluir, integrar e trazer à participação todos os militantes e simpatizantes do Partido Socialista”. O novo secretário coordenador dos socialistas micaelenses pretende também abrir novos espaços de diálogo, levar mais gente para o interior do partido e incluir e alargar, não só a discussão sobre as principais questões que se colocam à ilha de São Miguel, mas também o próprio processo de decisão sobre estas questões.

André Rodrigues, que foi eleito para um mandato de dois anos, manifestou a intenção de realizar jornadas autárquicas, “com um intenso programa de formação e sessões de esclarecimento”, assumindo o compromisso de realizar uma “intensa angariação de novos militantes”. Para além de André Rodrigues, integram ainda o secretariado do PS de São Miguel Cristina Calisto, Ricardo Rodrigues, Maria Beatriz Rodrigues, Pedro Melo, Fernando Cordeiro, Andreia Carreiro, Lurdes Alfinete, Bruno Pacheco, Luís Furtado, Andreia Figueiredo e Vítor Fraga.

Foi ainda eleita, com 94% dos votos, a Mesa da Comissão de Ilha, constituída por José San-Bento, como presidente, e Rui Bettencourt como vice-presidente, tendo ainda como secretários Gizela Paz e André Ávila, e os suplentes Anabela Costa e André Mansinho.

André Rodrigues foi jornalista durante 15 anos -- tendo sido director do antigo semanário Expresso das Nove e correspondente da TVI nos Açores -, editor da revista de bordo da Sata Azorean Spirit e, mais recentemente, assessor do presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, que deixou o cargo em 2020.