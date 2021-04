Um momento de publicação independente: Lost Prayers

Apresenta-nos a tua publicação.

É um livro de artista, uma obra de arte em que o suporte era um livro impresso para crianças. A minha pesquisa, desde há muitos anos, centra-se na reinvenção do livro, já não como objecto ou produto mas como meio para uma expressão visual, uma síntese entre as linguagens visual e escrita.

Quem são os autores?

Apenas eu, José Oliveira.

Do que quiseste falar?

Este livro põe em diálogo e/ou confronto uma página em que a ferrugem como que decompõe o livro ou anuncia a sua degradação (neste caso, a oxidação aleatória permitiu-me obter diversos tipos de texturas com densidades distintas) e, nas páginas do lado direito, o seu oposto visual: a forma dominante é o círculo, mas assente em fragmentos de jornal e pintado com spray em jacto indirecto e controlado, segundo técnicas por mim inventadas. O círculo, em oposição à aleatoriedade da oxidação, simboliza o centro harmonioso e a forma justa ou a zona invisível onde o equilíbrio nasce e morre. É um lugar de pausa e regresso ao início mas, neste caso, com um muito precário equilíbrio, distante de quaisquer tentações de “seita mental”, se me faço entender. O título, Lost Prayers, refere-se a a uma invocação ou prece há muito perdida, a uma espécie de pedido de auxílio a divindades extintas há muitos séculos. Alguém que se vê de súbito perante a iminência da extinção, ou, talvez melhor ainda, às orações milenares em línguas há muito desaparecidas. É, evidentemente, um livro pagão, tenta “falar” com deuses imaginários.

Tens ou conheces uma publicação feita no último ano que merecia estar nesta rubrica? Responde às seguintes perguntas e envia-nos um email com os respectivos links e fotos. O próximo momento de publicação independente pode ser teu. - Apresenta-nos o teu fanzine/edição de autor/livro de artista.

- Quem são os autores?

- Do que quiseste falar?

- Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

- Onde está à venda e qual o preço?

- Porquê fazer e lançar publicações hoje em dia?

- Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal.

Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

Os materiais foram colagem, sprays, ferrugem e tinta acrílica. Tem 13 páginas, é um exemplar único e as cores escolhidas foram o branco, dois diferentes tons de castanho e os tons variáveis da ferrugem. Para a capa, escolhi o ouro antigo e preto opaco acrílicos.

Onde está à venda e qual o preço?

Está à venda no meu atelier e o preço são 1000 euros + IVA.

Porquê fazer e lançar edições hoje em dia?

Com todo o respeito por quem se dedica às edições, o meu trabalho é apenas com exemplares únicos.



Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal.

Recomendo dois: As edições do artista César Figueiredo do Porto, mais conhecido por Art&Tal, e também as magníficas e muito limitadas edições do poeta Luís Quintais, na Ugly Books.