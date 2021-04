Aqui, Salvador Dalí é fotógrafo, Mona Lisa é influencer e namora com Van Gogh

Mona Lisa é influencer, vai a festivais de música e namora com Van Gogh (que anda de skate). Frida Kahlo e a Rapariga com Brinco de Pérola mascaram-se para o Carnaval. Pablo Picasso usa sweatshirts e skinny jeans. E Salvador Dalí torna-se fotógrafo. É assim que Tiago Dias — mais conhecido no Instagram como Untitled Save — imagina como seria se estes artistas e figuras de quadros icónicos vivessem no presente e na cidade do Porto. “Sempre gostei muito de História de Arte e foi a partir disso e do turismo que via no Porto que achei por bem arranjar um mix das duas coisas para divulgar o meu trabalho e também para promover a cidade”, explica, em conversa com o P3.

O mix de que fala alarga-se ao tipo de trabalho que executa. Um trabalho “diversificado” que conjuga o tradicional e o moderno, no que funciona como uma máquina do tempo. Moderniza artistas do passado, transforma-os em millennials e coloca-lhes o corpo de pessoas normais — quem sabe alguém com quem se cruza na rua —, mas o oposto também acontece. E é por isso que Rui Reininho veste as roupas de Napoleão, Pedro Abrunhosa é o protagonista de um quadro de Magritte e Luís de Camões emerge das águas. “Vou muito pelo meu gosto e pelas personagens com que me identifico”, explica.

As imagens aqui partilhadas resultam de várias horas de pesquisa e, principalmente, de edição. Até cada imagem estar completa demora “cerca de uma semana”. O humor também lá está, mas, para o designer portuense de 26 anos, “não é esse o ingrediente do sucesso”. “Eu penso que é mais a proximidade entre estas personagens e o contemporâneo e é isso que as pessoas gostam. Tentar aproximar estas pinturas com os nossos tempos.”

Para o artista, “inspiração, só por si, não existe”. É nos quadros, nos filmes, nas séries, nos locais da cidade, nas acções de completos desconhecidos — e, basicamente, em toda a parte — que encontra material para a próxima obra, que partilha na conta de Instagram. No final, uma montagem única que resulta de um cenário inesperado e quotidiano.

Tiago criou o projecto Untitled Save em Dezembro de 2018. Quase três anos depois e 180 trabalhos, destaca a montagem do quadro Os Amantes, de René Magritte, pelo grau de coincidência com a actualidade. “São duas figuras que se beijam com dois panos na cabeça. Isto foi feito em 2019 e nesse mesmo dia do ano seguinte entrámos em pandemia.”

Texto editado por Ana Maria Henriques