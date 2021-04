Como atingir uma recuperação justa e sustentada na Europa?

As empresas não podem absorver mais encargos para além dos que já resultam da atual crise. Neste sentido, são quatro as ações essenciais para conseguirmos uma agenda económica europeia articulada.

Confrontada com a pior crise económica desde a Segunda Guerra Mundial, a União Europeia mobilizou recursos financeiros sem precedentes. Agora é altura de dar o próximo passo para preparar o caminho para uma recuperação sólida. As empresas são a chave para atingir as ambições da Europa. Com base nos sinais recebidos pelos seus membros, a CIP e a BusinessEurope emitem um alerta: as empresas não podem absorver mais encargos para além dos que já resultam da atual crise.