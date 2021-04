Michael Bustamante: “Trump empenhou-se em derrubar o Governo cubano”

Michael Bustamante, professor de História da América Latina na Florida International University (EUA), investigador do Cuban Research Institute, é um ardente defensor do fim do embargo económico dos Estados Unidos a Cuba, mas está céptico em relação à vontade política em Washington para que a normalização diplomática entre os dois países seja retomada. A nível interno, o 8.º Congresso do Partido Comunista de Cuba (PCC) marca a saída da geração que protagonizou a Revolução de 1959, mas o “selo de aprovação” de históricos como Raúl Castro irá continuar a ser necessário, antecipa.