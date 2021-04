Gravações de contactos com a guarda costeira líbia mostram falta de ajuda a náufragos

Migrantes e refugiados ficam muitas vezes sem ajuda no mar, mesmo sendo localizados, confirmaram gravações de contactos entre a marinha italiana e a guarda costeira líbia reveladas pelo diário britânico The Guardian .

A resposta da guarda costeira líbia, encarregada de interceptar e fazer regressar barcos com migrantes e refugiados com destino à Europa, e de salvar os que estejam em apuros nas suas águas, não é suficiente: os responsáveis colaboram pouco ou, em algumas situações, simplesmente não respondem aos casos que lhes são passados, segundo gravações de escutas de comunicações entre a guarda costeira italiana e a líbia.

As três mil páginas de transcrições de escutas a telefones de responsáveis da guarda costeira líbia, que detalham uma série de casos fazem parte de um processo de magistrados italianos que foi revelado numa investigação conjunta do diário britânico The Guardian, a emissora italiana RAI News e o jornal Domani.

Entre 22 e 27 de Março de 2017, por exemplo, chegaram vários pedidos de ajuda ao centro de coordenação marítimo de Itália de centenas de pessoas que tinham embarcado em Sabratha, na Líbia, numa série de barcos sem condições. O centro contactou o responsável da guarda costeira líbia, Massoud Abdalsamad, e outros dois responsáveis. Mas “o resultado foi negativo” várias vezes. As autoridades italianas perderam o contacto com os barcos, e a 29 de Março o ACNUR (Alto Comissariado da ONU para os Refugiados) confirmou a morte de 146 pessoas, incluindo crianças e mulheres grávidas.

A 24 de Maio de 2017, dois barcos que tinham saído da Líbia com centenas de pessoas começaram a meter água, e um deles virou, conta o Guardian. A guarda costeira italiana recebeu um pedido SOS de pessoas a bordo, e contactou Abdalsamad. Houve 55 contactos, e nenhuma resposta. Morreram 33 pessoas, segundo o ACNUR.

No dia 16 de Junho do mesmo ano, o caso era de dez barcos insufláveis em apuros (estas embarcações não têm as condições adequadas para viagens do género). Muitos destes barcos estavam em águas territoriais líbias.

“Hoje estamos de folga. É feriado aqui. Mas vou tentar ajudar”, disse Abdalsamad. “Talvez consigamos chegar lá amanhã”, respondeu. Ainda nesse dia, conta o Guardian, o responsável líbio disse que foram salvos muitos migrantes desses barcos. Até ao final dessa semana, segundo dados da OIM (Organização Internacional para as Migrações) morreram 126 pessoas.

Há muito tempo que a guarda costeira líbia é acusada de não fazer o suficiente para salvar migrantes e refugiados em barcos, e que a União Europeia é, pelo seu lado, acusada de ter deixado esta tarefa nas suas mãos. Numa entrevista ao PÚBLICO em 2019, o advogado Omer Shatz, que faz parte de uma equipa que pôs um processo contra responsáveis da União Europeia no Tribunal Penal Internacional (TPI) por causa das mortes no Mediterrâneo, explicava o sistema: “um barco está a afundar-se, e há um helicóptero português, um navio francês, drones a pairar. E ninguém faz nada. Só afastam os barcos das ONG [organizações não governamentais] e esperam que cheguem os barcos da guarda costeira líbia.”

O processo italiano, diz o Guardian, “parece mostrar que as autoridades italianas sabiam que as autoridades líbias estavam ou pouco dispostas ou mesmo incapazes de lidar com os barcos com migrantes no mar, mesmo na altura em que Itália avançava com investigações ao papel de barcos de ONG que as impedia de levar a cabo missões de resgate privadas”.

“As demoras na comunicação e a falta de capacidade de coordenação do JRCC (sigla em inglês do centro de resgates da Líbia) põem ainda mais em risco as vidas das pessoas, e tem um custo humano inaceitável”, disse ao jornal britânico Ellen van der Velder, responsável para a gestão de operações de salvamento dos Médicos Sem Fronteiras. “O cerne da questão mantém-se, no entanto, o facto de a União Europeia estar a dar prioridade a vigilância de fronteiras sobre operações de busca e salvamento, e estar a dar a responsabilidade da coordenação marítima de uma grande parte do mar ao centro de resgates da Líbia”.

A Líbia é ainda acusada de devolver os migrantes e refugiados que intercepta no mar, ou resgata, a centros de detenção onde são sujeitos a maus tratos, abusos e até tortura.