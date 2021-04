Estará na altura de o meu bebé fazer apenas uma sesta?

As sestas têm vários propósitos no desenvolvimento cerebral e físico do bebé, que se alteram consoante a sua idade. Por exemplo, na sesta da manhã o bebé sonha mais.

Durante os primeiros anos de vida do bebé os horários das sestas estão em contínua mudança. Enquanto recém-nascido, o bebé vai fazendo sestas ao longo do dia. Quando cresce, por norma, estabelece uma rotina regular de três e depois de duas sestas por dia.

A maioria dos bebés passa de duas para uma sesta entre os 12 e os 24 meses, no entanto a idade não é o único factor relevante para perceber esta mudança. A transição não ocorre simplesmente porque o bebé quer ou porque os pais o desejam, ocorre devido às necessidades biológicas do bebé, que passa a só necessitar de uma sesta.

As sestas têm vários propósitos no desenvolvimento cerebral e físico do bebé, que se alteram consoante a sua idade. Por exemplo, na sesta da manhã o bebé sonha mais, isto é, o sono REM é mais prevalecente, o que faz com que esta seja muito importante para o desenvolvimento do cérebro dos bebés mais pequeninos. Não se deve, então, acelerar este processo, uma vez que o bebé ainda está a beneficiar deste período de sono. Além disso, quando se faz uma alteração destas na rotina do bebé é provável que o seu humor e o seu comportamento se alterem. E, mesmo que o bebé durma bem à noite, ele pode ainda precisar destas sestas durante o dia para se regular. Logicamente que quanto mais velho for, mais longos serão os períodos de tempo em que se conseguirá manter acordado sem ficar irritado.

A explicação biológica determina que bebés mais pequeninos precisam de dividir o seu dia entre duas sestas, enquanto bebés maiores conseguem aguentar um dia inteiro apenas com uma sesta. O melhor mesmo é observar o comportamento do seu bebé para perceber se ele está pronto para transitar para uma sesta apenas.

Será que o bebé ainda necessita de duas sestas? É provável que sim, se:

O bebé tem menos de 12 meses;

Na hora da sesta ele brinca, resiste e fica agitado por algum tempo, no entanto acaba por adormecer durante uma ou mais horas;

O bebé adormece nas viagens de carro diurnas;

O bebé fica agitado e/ou irritado até voltar a dormir se não fizer uma das sestas;

O bebé está a atravessar um período de transição que lhe altera a rotina de sestas (vai ter um irmãozinho, está doente, entrou agora na creche, etc.);

O bebé não faz sestas quando os pais estão fora, mas quando estão em casa faz as duas sestas.

Será que o meu bebé está preparado para fazer uma sesta apenas? É provável que sim, se:

O bebé tem entre 13 e 18 meses;

Na hora da sesta ele brinca, resiste e fica agitado por algum tempo, acabando por não adormecer ou por fazer uma sesta muito curta;

O bebé não adormece numa viagem de carro, ainda que esta ocorra de manhã cedo;

O bebé se mantém alegre e com energia até à hora de dormir, mesmo sem fazer a sesta;

O bebé dorme muito bem na primeira sesta, mas resiste totalmente à segunda.

Como fazer esta transição quando todos os sinais indicam que este é o momento adequado para o bebé?

Em primeiro lugar não pode considerar simplesmente saltar uma das sestas, terá que fazer uma adaptação nos horários. Tenha em atenção que este é um processo que exige tempo e que nada vai acontecer de um dia para o outro. Normalmente esta transição ocorre num período que pode ir de duas a quatro semanas (atenção que em alguns casos pode até durar meses!), em que nuns dias o bebé necessita de duas sestas e noutros apenas de uma.

Dê muito mimo ao seu filho e seja paciente, com ele e consigo. Tenha em atenção e compreenda se o seu bebé não está a atravessar neste preciso momento um marco de desenvolvimento que possa estar a comprometer o seu sono. Assim, antes de iniciar esta transição, observe-o durante um período de dez dias para se certificar que as alterações no seu sono não são pontuais, isto é, não se devem a saltos no desenvolvimento.

Seja qual for o seu caso estas três dicas são essenciais para fazer a transição com sucesso:

Mude gradualmente o horário da sesta

Quando o bebé passa a fazer uma só sesta, o objectivo é que ela ocorra a meio do dia. Normalmente esta começa por volta das 11h30/12h, sendo que os bebés tendem a adormecer cinco a seis horas depois do despertar da manhã. No entanto, os bebés que estão acostumados a fazer duas sestas por dia fazem a primeira cerca de três horas depois de acordar, pelo que exigir-lhes que se mantenham acordados após estas cinco ou seis horas pode parecer uma grande mudança. O recomendado é que se altere gradualmente a hora da primeira sesta para mais tarde. Isto pode fazer-se atrasando 15 a 30 minutos a sesta por dia, comparativamente ao dia anterior. Desacelere o ritmo

É importante adoptar alguns rituais na hora da sesta, para que esta seja realmente reparadora. O objectivo é proporcionar ao bebé condições para que comece a relaxar 7 a 10 minutos antes da sesta. Como pode fazer isso? Vestindo-lhe uma roupinha confortável, mudando-lhe a fralda, colocando uma música calminha, lendo um livro com um tom de voz monótono, proporcionando um ambiente escuro. Com estas pequeninas práticas, o cérebro do seu bebé irá receber pistas de que o sono está a chegar. Ajuste a hora de dormir, conforme for necessário

O objectivo é que a única sesta que o bebé faça dure cerca de duas a três horas. Assim que o bebé acorda, deve contar 4-5 horas para o seu sono nocturno. Se a sesta for curta (menos de 90 minutos) pode ser difícil manter o bebé acordado até à hora de dormir. Nesta fase de transição de duas para uma sesta é provável que o seu bebé demonstre que às 18h/18h30 já quer fazer o seu sono nocturno, isto irá ajudá-lo a repor o sono diurno “perdido”, pelo menos até que a sesta única se torne mais longa.

Nota final: Muitos são os bebés que passam de duas sestas para uma única ou até de duas sestas para nenhuma muitos meses antes de estarem biologicamente preparados, isto poderá ter um efeito devastador no humor e no comportamento da criança — além de tornar as noites num verdadeiro inferno! Uma alteração saudável na rotina de sestas do seu bebé pode manifestar-se de forma positiva nos seus dias e nos dele.